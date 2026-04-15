Clan Contini droga con il delivery a Napoli | 13 arresti

Nella giornata di oggi, i Carabinieri e la Direzione Distruttuale Antimafia hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di 13 persone coinvolte nel clan Contini. Le indagini hanno rivelato un sistema organizzato di spaccio con pusher che operavano con turni e stipendi, effettuando consegne tramite motorini e gestendo piazze di spaccio mobili. L'azione è stata condotta nel territorio di Napoli.

Pusher con turni e stipendio, consegne in motorino e piazze di spaccio mobili: blitz di Carabinieri e DDA contro il clan Contini. Un sistema di spaccio moderno, organizzato come un vero servizio di delivery della droga, con pusher impiegati a turni e retribuiti con uno stipendio giornaliero. È questo lo scenario emerso dall’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale, che nella mattinata del 15 aprile 2026 hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, ritenute legate al clan Contini. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 6 arresti in carcere e 7 agli arresti domiciliari per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Napoli: clan Contini. La droga si muove nelle strade grazie al delivery: 13 arresti

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