Napoli 12 anni per il leader di piazza Mercato | uccise un 15enne

Un uomo è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver ucciso un quindicenne in piazza Mercato, a Napoli. La sentenza arriva dopo che è stato accertato che un errore interno alla fazione rivale del rione Sanità ha portato alla tragica morte del ragazzo. Le indagini hanno chiarito i dettagli dell’episodio e individuato il ruolo del leader coinvolto. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra gruppi rivali nel quartiere.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un errore interno a causare la morte del ragazzo?. Chi è il vero vertice della fazione rivale del rione Sanità?. Perché un secondo omicidio è avvenuto mesi dopo lo scontro?. Quali legami familiari hanno scatenato la faida tra le due paranze?.? In Breve L'omicidio avvenne il 24 ottobre 2024 durante uno scontro tra paranze.. Il vertice della fazione rivale del rione Sanità è Cristian Scarallo.. Emanuele Durante fu ucciso nel marzo 2025 per un presunto tradimento.. La vittima era parente stretto di un vertice del clan Sequino.. Il tribunale di Napoli ha condannato Gennaro De Martino a 12 anni di reclusione per il tentativo di omicidio che costò la vita al quindicenne Emanuele Tufano nel mese di ottobre 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, 12 anni per il leader di piazza Mercato: uccise un 15enne Notizie correlate Leggi anche: Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario: l'ex assessore leghista sparò e uccise un senzatetto in piazza Voghera, uccise il senzatetto: condannato a 12 anni l'ex assessore AdriaticiÈ stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, l'ex assessore di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A 12 anni se ne va in giro per Napoli con un coltello di 15 centimetri in tasca; Napoli, omicidio del 15enne Emanuele Tufano: condanna a 12 anni per unico maggiorenne del gruppo rivale; Omicidio Emanuele Tufano: 12 anni al leader del gruppo di Piazza Mercato; 15enne ucciso a Napoli, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivale. A 12 anni se ne va in giro per Napoli con un coltello di 15 centimetri in tascaIl ragazzino è stato sorpreso dai carabinieri nell'ambito dei controlli predisposti a Napoli per il Primo maggio, nel corso dei quali non sono mancati ... fanpage.it Emanuele Tufano ucciso a 15 anni in sparatoria tra bande: condannato a 12 anni unico maggiorenne del gruppo rivaleÈ stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, ritenuto il capo del gruppo di piazza Mercato che, nella notte del 24 ottobre 2024, si scontrò con quello ... fanpage.it #HappyBirthday Tanti auguri a #GianlucaGaetano L'ex giocatore del Napoli compie oggi #26anni - facebook.com facebook Scudetti rimbalzati tra #Milano e #Napoli negli ultimi 6 anni, e vai con gli stereotipi: Milano lavora, Napoli si gratta la pancia. «Due giorni di ferie», quelli dei tifosi napoletani per lo scudetto, secondo @Sabatini. E allora facciamola un' analisi un po' più seria. (co x.com