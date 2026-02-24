Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario | l' ex assessore leghista sparò e uccise un senzatetto in piazza

Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver sparato e ucciso un senzatetto in piazza. La causa dell’omicidio risiede nel suo intervento, avvenuto davanti a numerosi cittadini, che ha portato alla tragica perdita di una vita. La sentenza segue un’indagine durata mesi, durante i quali sono stati raccolti testimoni e prove che hanno confermato la sua responsabilità. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

La decisione è stata presa dal gup del tribunale di Pavia al termine del procedimento che si è celebrato con rito abbreviato, formula che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena. La Procura aveva chiesto di condannare l'ex assessore a 11 anni e 4 mesi.