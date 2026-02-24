Voghera uccise il senzatetto | condannato a 12 anni l' ex assessore Adriatici

Massimo Adriatici, ex assessore e avvocato, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver sparato e ucciso un senzatetto nella notte del 20 luglio 2021. La causa dell’omicidio si lega a un alterco notturno nel centro di Voghera, dove l’uomo ha aperto il fuoco senza tentare di fermarsi. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ha portato a un lungo processo. La sentenza ora apre un nuovo capitolo sulla vicenda.

È stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, l'ex assessore di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo per avere ucciso con un colpo di pistola il senzatetto Younes El Boussettaoui la sera del 20 luglio 2021. L'accusa aveva chiesto una condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione. I legali di Adriatici, invece, avevano chiesto l'assoluzione dall'accusa di omicidio: "Legittima difesa, una reazione istintiva e un blackout mentale al momento dello sparo". La sera dell'omicidio El Boussettaoui, noto in città per i suoi problemi psichici, si trovava in centro e infastidiva i clienti seduti all'esterno di un bar.