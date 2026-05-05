L'ex centrocampista ha affermato che preferisce sé stesso rispetto a Rabiot e Koné, ritenendo che solo Barella sia superiore tra i mediocampisti. Ha inoltre messo in discussione il valore di McTominay, senza specificare i motivi. Le sue dichiarazioni hanno suscitato curiosità sul confronto tra i vari giocatori e sulle valutazioni personali riguardo alle loro capacità.

? Cosa scoprirai Chi sono i centrocampisti che Nainggolan considera mediocri rispetto al suo prime?. Perché l'ex mediano ha messo in discussione il valore di McTominay?. Quali sono i criteri tecnici che portano Nainggolan a preferire Barella?. Come valuta il Ninja la capacità di influenza sul gioco di De Bruyne?.? In Breve Nainggolan elogia De Bruyne per la visione di gioco e spazio.. Modric viene indicato come il centrocampista più completo attualmente.. L'ex giocatore critica McTominay nonostante la sua capacità realizzativa.. Il confronto avviene durante la tredicesima puntata di Calcio Unplugged.. Radja Nainggolan ha scatenato un dibattito senza precedenti tra i tifosi dopo aver confrontato la propria stagione d’oro con i migliori centrocampisti che militano oggi nella massima serie italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nainggolan: “Meglio me di Rabiot e Koné, solo Barella è superiore

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