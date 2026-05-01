Le dichiarazioni di Radja Nainggolan sul suo passato calcistico hanno suscitato discussioni tra appassionati e analisti. L’ex centrocampista ha affermato di essere stato superiore a Rabiot e Calhanoglu durante il suo periodo migliore e ha definito Modric il migliore degli ultimi dieci anni. Queste affermazioni hanno aperto un dibattito sui confronti tra i giocatori citati, senza che siano stati forniti dettagli specifici o contestualizzazioni.

Radja Nainggolan torna a far discutere. Nel corso dell’intervista rilasciata a 'Sky Sports', nel format 'Unplugged', l’ex centrocampista di Inter e Roma si è prestato a un gioco di confronti tra il suo periodo migliore e alcuni dei migliori centrocampisti della Serie A attuale. Risposte dirette, senza filtri, ma quasi sempre accompagnate da una motivazione tecnica. Nel confronto con Hakan Calhanoglu, Nainggolan non ha avuto dubbi: “Io”. Stessa risposta anche davanti al nome di Adrien Rabiot. Più netto ancora il giudizio su Scott McTominay: “Io, tutta la vita. Non è un giocatore che mi piace, fa tanti gol ma è normale. Corre tanto, ma non ha la tecnica per giocare tra le linee”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nainggolan: “Nel mio prime ero sopra a Rabiot e Calhanoglu. Modric? Il migliore degli ultimi 10 anni”

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