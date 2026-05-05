Mussomeli | 20 mila euro per rilanciare turismo e tradizioni

A Mussomeli sono stati assegnati 20 mila euro per sostenere il rilancio del turismo e delle tradizioni locali. I fondi saranno destinati a interventi specifici per valorizzare gli aspetti culturali e storici del borgo. Questa iniziativa mira anche a creare nuove opportunità di lavoro per i cittadini, attraverso progetti legati alle attività tradizionali e alla promozione del territorio. L’obiettivo è rafforzare l’identità del luogo e attrarre visitatori.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati concretamente i fondi per le tradizioni locali?. Quali nuove opportunità lavorative nasceranno per i cittadini del borgo?. Chi guiderà il piano strategico per trasformare il patrimonio storico?. Come cambierà l'economia locale grazie a questo nuovo modello turistico?.? In Breve Finanziamento erogato tramite il bando regionale Sicilia che Piace 2026.. Piano strategico mira a valorizzare produzioni tipiche e patrimonio storico locale.. Obiettivo di creare nuove opportunità economiche per lavoratori e custodi tradizioni.. Progetto punta a posizionare Mussomeli tra i comuni siciliani più dinamici.. Mussomeli ottiene 20 mila euro dal bando regionale Sicilia che Piace 2026 per rilanciare il turismo e le tradizioni locali attraverso un piano strategico di valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli: 20 mila euro per rilanciare turismo e tradizioni Notizie correlate Basilicata: 100 mila euro per rilanciare fede e turismo locale? Cosa sapere La Giunta Basilicata stanzia 100 mila euro per le feste patronali di Potenza e Matera. Borghi siciliani: 1,6 milioni per rilanciare tradizioni e turismo? Cosa sapere La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria per 1,6 milioni di euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mussomeli, finanziato il progetto Sicilia che Piace 2026: in arrivo 20 mila; Mussomeli protagonista: ottenuto un importante finanziamento dal bando regionale Sicilia che Piace 2026; Mussomeli, i pastori festeggiano il Santo Protettore: San Pasquale Baylon; L’ultimo sorriso di Maria Caruso: a 110 anni torna alla Casa del Padre la decana di Mussomeli. Collezionismo, il francobollo di Emanuele Filiberto «rovesciato» (da minimo 20 mila euro) conquista la SveziaA Malmö, terza città più abitata della Svezia, il 30 centesimi italiano raffigurante il duca Emanuele Filiberto, per la sua determinazione soprannominato «testa di ferro», è offerto, nella pregiata ... corriere.it Domenica 10 maggio ci vediamo a Mussomeli (CL) con Marcello Pacifico ANIEF Associazione Nazionale Insegnanti E Formatori ricercatore Pegaso per parlare di Federico II, Sicilia e Mediterraneo con Officina di Studi Medievali. Vi aspetto. - facebook.com facebook