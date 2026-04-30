Borghi siciliani | 1,6 milioni per rilanciare tradizioni e turismo

La Regione Siciliana ha reso nota la graduatoria provvisoria per un finanziamento di 1,6 milioni di euro destinato ai borghi dell’isola. L’obiettivo è sostenere iniziative volte a promuovere le tradizioni locali e a incentivare il turismo nelle aree più piccole e meno conosciute della regione. La cifra sarà distribuita tra i vari comuni coinvolti, in base ai criteri stabiliti dall’amministrazione regionale.

? Cosa sapere La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria per 1,6 milioni di euro.. I fondi finanzieranno progetti per il turismo e le tradizioni nei comuni siciliani.. Il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha diffuso la graduatoria provvisoria del bando Sicilia che piace, delineando i primi esiti per un investimento totale di 1,6 milioni di euro destinato ai comuni dell’isola. La selezione, mirata a sostenere le eccellenze locali e la promozione dei territori, ha la partecipazione di 211 progetti; tra questi, 97 sono stati identificati come finanziabili, mentre 87 risultano ammissibili. Il percorso amministrativo ha portato invece all'esclusione o alla non finanziabilità di 27 proposte presentate dagli enti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borghi siciliani: 1,6 milioni per rilanciare tradizioni e turismo Notizie correlate Campania Divina: 50 borghi tra digitale e tradizioni per il turismoA Capaccio prende vita l’iniziativa Destinazione Borghi nella Campania Divina, un progetto che coinvolge cinquanta comuni per rilanciare il turismo... Calabria a tutto tondo: la Guida Rossa del Touring Club punta a rilanciare turismo e tradizioni regionali.La nuova Guida Rossa del Touring Club Italiano interamente dedicata alla Calabria è stata presentata oggi a Bit Milano, la fiera del turismo in corso... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Case a 1 euro a Gangi: nuova residente dal Piemonte sceglie il borgo siciliano; Ponte del 1 maggio in cammino: 6 passeggiate panoramiche; Luna di miele in Sicilia: le 6 tappe che rendono il viaggio perfetto; Sicilia che Piace, 1,6 milioni di euro per il rilancio dei territori: ecco la graduatoria. Torna dal 9 al 24 maggio il festival che apre 25 borghi siciliani tra esperienze, memoria e comunità - facebook.com facebook