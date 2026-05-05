Musicarte | al via il progetto innovativo al Museo archeologico nazionale

È stata annunciata l’apertura del progetto “Musicarte” al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. La conferenza stampa di presentazione si terrà presso il museo e sarà dedicata a illustrare le iniziative previste. Il progetto è stato ideato dal Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”, diretto dalla professoressa Anna Maria Cama. L’evento rappresenta l’inizio di un percorso volto a integrare musica e arte nel contesto culturale locale.

Si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la conferenza stampa inaugurale dell’innovativo progetto “Musicarte”, ideato dal Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” guidato dalla dirigente Scolastica, professoressa Anna Maria Cama.Protagonisti assoluti dell’evento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale di Nocera Inferiore: al via il progettoAl via, il progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino che entra nel vivo con la pubblicazione del Decreto del... L’architettura dialoga con la città al Museo archeologico nazionaleStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dopo...