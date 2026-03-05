L’architettura dialoga con la città al Museo archeologico nazionale

Venerdì 6 marzo alle 17 nella Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si terrà il terzo incontro del ciclo dedicato all’architettura e alla città. Dopo le conversazioni con Felipe Assadi e Franco Zagari, questa volta saranno presenti Vincenzo Corvino e Giovanni Multari. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato al dialogo tra architettura e spazio urbano.

Dopo Felipe Assadi e Franco Zagari, terzo appuntamento con Vincenzo Corvino e Giovanni Multari venerdì 6 marzo alle ore 17 nella Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Durante l'iniziativa promossa dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio e che si inserisce nell'ambito del ciclo annuale "Architetture e Paesaggi Sud" si presenterà il libro Corvino + Multari. L'architettura dialoga con la città a cura di Pierre-Alain Croset, Marsilio...

Le Sentinelle di pietra sullo Stretto, incontro al Museo archeologico nazionaleMercoledì 25 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale Sala Conferenze alle ore 17,15 si terrà l'incontro su:"Le Sentinelle di pietra sullo...

Il Mann e Napoli: dal riallestimento alla rigenerazione urbana.

