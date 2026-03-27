È stato pubblicato il decreto del Presidente della Provincia facente funzioni che dà il via ufficiale al progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale di Nocera Inferiore. L’intervento prevede interventi di miglioramento e aggiornamento delle strutture esistenti, con l’obiettivo di valorizzare le collezioni e aumentare l’accessibilità del museo alle visite pubbliche. La fase operativa del progetto è ora ufficialmente avviata.

Al via, il progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino che entra nel vivo con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Provincia facente funzioni. ArtMuseum punta a innovare la fruizione del patrimonio archeologico attraverso la digitalizzazione e la sostenibilità, allineandosi agli obiettivi dell'iniziativa Digital MAB. L'obiettivo principale è abbattere le barriere fisiche e cognitive, rendendo il museo più inclusivo, interattivo e accessibile a un pubblico globale. I pilastri dell'intervento sono rappresentate da tecnologie per il visitatore, con l'introduzione di una... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale di Nocera Inferiore: al via il progetto

Articoli correlati

Nocera Inferiore, il 2026 parte dalle scuole: sicurezza e riqualificazione al centro dell’azione amministrativaIl 2026 si apre a Nocera Inferiore con un’attenzione prioritaria alla sicurezza e alla riqualificazione degli edifici scolastici.

“Il presepe a Salerno”: al Museo Archeologico la presentazione del libro di Alessandro BassoAppuntamento con la storia locale e le tradizioni al Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano.

Tutto quello che riguarda Riqualificazione del Museo Archeologico...

Temi più discussi: Il Museo Etrusco cresce: il progetto di riqualificazione delle Concerie Riganti; PARCO ARCHEOLOGICO DI MARSALA: INCONTRO SU FOSSATO PUNICO E FORTIFICAZIONI DI LILIBEO; Il Museo delle Civiltà Preclassiche splende di nuova luce: riapertura a Pasqua; Un nuovo racconto per i musei del Lazio.

Nocera Inferiore, entra nel vivo progetto riqualificazione Museo Archeologico ProvincialeStampaDopo i lavori di manutenzione ordinaria della scorsa consiliatura, il progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino entra nel vivo con la pubblicazione del D ... salernonotizie.it

Museo dell’Agro Nocerino, parte il progetto ArtMuseum: innovazione digitale e accessibilità al centroL’obiettivo è trasformare il museo in uno spazio moderno e accessibile, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e nuove tecnologie. agro24.it

Entra nel vivo il progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale di Nocera Inferiore Dopo i lavori di manutenzione ordinaria della scorsa consiliatura, il progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino entra - facebook.com facebook