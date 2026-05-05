Musica Rkomi in concerto a Piombino per il Festival 20Eventi | appuntamento l' 1 agosto in piazza Bovio

L’1 agosto a Piombino si terrà un concerto di Rkomi in piazza Bovio, inserito nel cartellone del Festival 20Eventi. La rassegna estiva, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Piombino, prevede due eventi principali nel calendario di questa stagione. La manifestazione mira a offrire spettacoli di musica e intrattenimento durante i mesi estivi, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori.

L’estate a Piombino si prepara ad accogliere due appuntamenti di primo piano all’interno di 20Eventi, la rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con Pro Loco Piombino, che continua ad arricchire il proprio calendario. Tra gli eventi più attesi torna il Radio Stop Festival, in programma.🔗 Leggi su Livornotoday.it

#VLOG - UN CONCERTO DI RKOMI A TEATRO!! È stato bellissimo

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