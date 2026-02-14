Castiglioncello Festival Madame in concerto a Castello Pasquini il 12 agosto | info e biglietti

Madame arriva a Castiglioncello il 12 agosto per esibirsi al Castello Pasquini, portando il suo tour estivo 2026. La cantante, nota per il suo stile unico, si esibirà davanti a un pubblico di giovani fan. Le 15 date del tour sono state appena annunciate, e il concerto nel piccolo borgo toscano rappresenta uno degli appuntamenti principali.

Nella suggestiva cornice della costa livornese faranno tappa anche Raf, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e K-Pop Demon Hunters Farà tappa anche al Castiglioncello Festival il tour estivo 2026 di Madame, le cui 15 date complessive sono state annunciate in queste ore. La cantautrice veneta, infatti, sarà protagonista dal prossimo 3 luglio sui palchi dei più importanti festival del paese. L'appuntamento nella suggestiva cornice del Castello Pasquini è in programma per il giorno 12 agosto, nella stessa rassegna che nell'arco di poche settimane ospiterà anche Raf, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e il live show K-Pop Demon Hunters.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Gli Helloween, leggendaria band del metal europeo, si esibiranno al Ferrara Summer Festival il 18 luglio 2026 in piazza Ariostea.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: MADAME | ANNUNCIA IL MADAME TOUR ESTATE 2026 NEI PRINCIPALI FESTIVAL ITALIANI; Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026: al via da luglio nei principali festival italiani; Madame annuncia il tour estivo, il post Instagram e i fan in visibilio: Ci vediamo ovunque. Le date; Madame in tour, tappa a Barletta il 25 agosto al Fossato del Castello.

MADAME in concerto. Le date del Tour Estivo [Info e Biglietti]Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. Quest’estate la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. newsic.it

Madame torna in tour: annunciati gli appuntamenti estivi, due le tappe pugliesi, a Ostuni e BarlettaEstate on the road per la cantautrice che attraverserà l’Italia da Nord a Sud, confermandosi una delle voci più riconoscibili e influenti della scena contemporanea ... lagazzettadelmezzogiorno.it