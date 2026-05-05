Un'iniziativa coinvolge avvocati e magistrati per affrontare la crisi degli sfratti nel territorio locale. Si cerca di capire come le figure professionali del settore legale possano contribuire a contenere l’aumento delle procedure di sfratto in corso. Attualmente, molte famiglie di Perugia rischiano di perdere la casa nei prossimi mesi, mentre si studiano possibili soluzioni per arginare questa emergenza abitativa.

? Cosa scoprirai Come faranno avvocati e magistrati a frenare l'ondata di sfratti?. Quante famiglie perugine rischiano di perdere la casa nei prossimi mesi?. Perché il Comune ha già esaurito gli alloggi per l'edilizia sociale?. Chi aiuterà le 1.500 persone in cerca urgente di una sistemazione?.? In Breve Tra il 2020 e il 2025 la Caritas ha assistito 4mila famiglie per l'abitazione.. Nel 2024 il Tribunale di Perugia ha registrato 550 provvedimenti di rilascio abitazione.. I Glimmers e la ballerina Eleonora Chiocchini si esibiranno all'auditorium San Francesco al Prato.. Il vicesindaco Marco Pierini ha confermato alloggi sociali per l'intero anno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica per la Caritas: avvocati e magistrati contro la crisi casa

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