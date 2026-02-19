Referendum avvocati contro magistrati | ‘Nei tribunali non si fa campagna elettorale’
Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, denuncia che la campagna referendaria sta creando tensioni nei tribunali. La causa principale è la crescente presenza di discussioni politiche all’interno degli uffici giudiziari, che rischiano di influenzare il lavoro dei magistrati. Greco sottolinea come in tribunale non si debba fare campagna elettorale, perché si mette a rischio l’indipendenza della giustizia. Le parole del presidente arrivano mentre alcuni avvocati segnalano incontri con esponenti politici durante le udienze.
La campagna referendaria entra nella fase più accesa e, con essa, crescono tensioni e polemiche nel mondo della giustizia A esprimere forte preoccupazione è Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, che richiama la necessità di separare nettamente il confronto politico dall’attività giudiziaria. Secondo Greco, che ha parlato con il ‘Riformista’, la presenza del Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura rappresenta un segnale chiaro: “Uno stimolo ad abbassare i toni”. Il presidente del Cnf rivendica la postura dell’Avvocatura, che – spiega – ha evitato di trasformare sedi istituzionali in palcoscenici politici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
