Musica Farchioni 1780 ancora una volta accanto a Umbria Jazz?

Farchioni 1780 ha annunciato la sua partecipazione a Umbria Jazz anche quest’anno, consolidando così il suo impegno con l’evento musicale che si svolge in Umbria. La manifestazione, nota per mettere in mostra artisti internazionali, rappresenta una vetrina importante per la regione e per il settore musicale. La partecipazione dell’azienda si inserisce nel contesto di una tradizione consolidata, che vede la musica come elemento centrale di questa rassegna.

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Farchioni 1780 rinnova la propria partecipazione a Umbria Jazz, confermando il legame con la manifestazione che più di ogni altra racconta, dall'Umbria, il valore universale della musica e dell'incontro. Per la famiglia Farchioni, storia umbra che dal 1780 attraversa generazioni e territorio, il sostegno al festival rappresenta la naturale prosecuzione di un impegno che unisce cultura, responsabilità e cura del fare. Un percorso che nasce dalla convinzione che ascoltare, custodire e trasformare siano gesti comuni tanto alla musica quanto al lavoro quotidiano di chi vive la terra, ne rispetta i tempi e ne accompagna i frutti fino alla tavola.🔗 Leggi su Iltempo.it

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