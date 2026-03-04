Tajani in tv da Vespa con la cravatta Cilento 1780 | il tricolore accanto alla bandiera Ue

Il ministro degli Esteri ha partecipato a una trasmissione televisiva condotta da Bruno Vespa, indossando una cravatta firmata Cilento 1780. La scelta di abbigliamento ha mostrato un dettaglio visibile: il tricolore italiano affiancato alla bandiera europea. L’evento si è svolto in un contesto televisivo, con il ministro che ha parlato durante la trasmissione.

Ospite in televisione da Bruno Vespa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scelto un dettaglio tutt’altro che neutro: una cravatta firmata Cilento 1780 con il tricolore italiano affiancato alla bandiera europea. Un disegno esclusivo della maison napoletana, riconoscibile per la posizione decentrata dei simboli, che spezza la simmetria classica e rende il motivo immediatamente identificabile. Un segno grafico diventato nel tempo iconico per il marchio. Il significato politico. Nel corso della trasmissione, Tajani ha voluto chiarire il senso della scelta: la vicinanza tra le due bandiere rappresenta un legame strutturale, non ornamentale. Italia ed Europa, ha sottolineato, sono parte l’una dell’altra, unite da coesione, appartenenza e partecipazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Si fanno fotografare a scuola mentre fanno il saluto nazista accanto alla bandiera con la svastica: indagati cinque liceali minorenniSi sarebbero fatti immortalare mentre facevano il saluto nazista con la mano testa, accanto a una bandiera con la svastica, a scuola.

Tajani in India alla proclamazione cucina italiana patrimonio Unesco festeggia con il tricolore – Il video(Agenzia Vista) India, 10 dicembre 2025 "Viva l'Italia, viva la cucina italiana", le parole di Tajani, a Nuova Delhi in India per la proclamazione...