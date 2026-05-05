Aristofane rivive al Pollini di Padova | il Liceo Nievo porta in scena Le donne al Parlamento
Un appuntamento imperdibile con il teatro classico e l’energia dei giovani talenti padovani: giovedì 28 maggio, alle ore 20.30 l’Auditorium del Conservatorio “C. Pollini” aprirà le sue porte per ospitare lo spettacolo "Le Donne al Parlamento" di Aristofane. L'evento, curato dal laboratorio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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