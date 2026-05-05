Viene annunciato un concerto dedicato alla memoria di Macenano, che si terrà presso un'abbazia. L’evento mette insieme musica e spiritualità, offrendo un'occasione per rivivere emozioni attraverso le note. Un artista guiderà il pubblico tra melodie e pause, creando un percorso che unisce suoni e silenzi. L'iniziativa intende celebrare il ricordo di una persona attraverso un momento di condivisione musicale.

? Cosa scoprirai Come può la musica trasformare un ricordo in una presenza viva?. Chi guiderà il percorso tra le note e i silenzi dell'Abbazia?. Quali cori si uniranno per creare questo abbraccio sonoro collettivo?. Perché la figura di San Francesco guida questa riflessione musicale?.? In Breve Beatrice Leonardi e Don Davide Alessandro Brustrenghi curano il percorso narrativo e musicale.. La banda Furio Miselli e quattro cori locali animano l'evento a Ferentillo.. Il programma celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco.. L'Abbazia di San Pietro in Valle ospita l'incontro sabato 16 maggio.. Sabato 16 maggio alle ore 21, l’Abbazia di San Pietro in Valle ospiterà il concerto commemorativo Riflessioni in Musica per celebrare la Solennità dell’Ascensione di Macenano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e spiritualità: il concerto per celebrare Macenano

Notizie correlate

Leggi anche: All'alba il concerto per San Francesco: musica e spiritualità al Sacro Monte di Orta

'In Te solo ogni mia speme è posta', il duomo ospita un concerto dedicato alla spiritualitàIl programma propone cinque salmi per il tempo di Quaresima tratti dall’Estro poetico-armonico di Benedetto Marcello, una delle più alte e originali...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: SABATO: SIND?N: IMMERSI NELLA TRAMA DELLA PASSIONE – Ufficio Stampa; All'alba il concerto per San Francesco: musica e spiritualità al Sacro Monte di Orta; Francesco, Messaggero di Pace: Grottaglie accoglie un viaggio tra musica, parola e spiritualità; A Mercogliano il Concerto Mariano – Inni e Canti tra spiritualità e musica.

Locorotondo, musica e fede nella Chiesa Madre: applausi per Tra tradizione e spiritualitàL’Associazione di Promozione Sociale Università Popolare delle Tre Età Valle d’Itria ha voluto offrire alla Cittadinanza un evento che ha assunto da subito un significato ... agorablog.it

A Mercogliano il Concerto Mariano – Inni e Canti tra spiritualità e musicaNel giorno dedicato alla Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, il 25 maggio, la Chiesa di San Modestino a Mercogliano ospiterà alle ore 19:00 il Concerto Mariano – Inni e Canti dedicati a Maria, un ... irpinianews.it

Dall’inizio per caso al Disney Club fino agli irripetibili anni di Mtv, dalla radio come spazio di racconto al recentissimo esordio a teatro con Paolo Calabresi. La conduttrice si racconta tra lavoro, maternità, musica e scelte non sempre lineari: «Buttarsi è stato il m x.com

Non capita tutti i giorni di vedere un mito della musica americana come Marky Ramone, del quasi omonimo gruppo dei Ramones, tra i componenti di una banda di paese, mentre batte sul tamburo. Per Castiglion Fiorentino, però, è uno spettacolo che non è un - facebook.com facebook