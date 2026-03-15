' In Te solo ogni mia speme è posta' il duomo ospita un concerto dedicato alla spiritualità

Mercoledì 18 marzo alle 20, il Duomo ospiterà un concerto dedicato alla musica spirituale del Settecento, creando un momento di ascolto e riflessione. L’evento, rivolto al pubblico, si concentrerà su composizioni che esprimono temi di fede e spiritualità, con un programma che valorizza le sonorità e le atmosfere di quell’epoca. La serata si svolgerà all’interno dell’edificio sacro, offrendo un’occasione di ascolto in un ambiente storico.

Il programma propone cinque salmi per il tempo di Quaresima tratti dall’Estro poetico-armonico di Benedetto Marcello, una delle più alte e originali parafrasi salmodiche in lingua italiana del XVIII secolo Un concerto dedicato alla spiritualità musicale del Settecento animerà il Duomo mercoledì 18 marzo alle 20.45. L’iniziativa è promossa da Forlì Antiqua Aps, in collaborazione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro, e porta il titolo “In Te solo ogni mia speme è posta”. Il programma propone cinque salmi per il tempo di Quaresima tratti dall’Estro poetico-armonico di Benedetto Marcello, una delle più alte e originali parafrasi salmodiche in lingua italiana del XVIII secolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: L’arte che abbatte ogni confine: M9 ospita il concerto di musica inclusiva della UILDM C’è posta per te in pausa: concerto live di Sal Da VinciIl palinsesto di sabato sera su Canale 5 subisce una modifica improvvisa: l’appuntamento con C’è posta per te non va in onda il 14 marzo 2026 perché...