A Bergamo è stata inaugurata la mostra «Museum Dreams», un’antologica dedicata a Isaac Julien. L’esposizione presenta un insieme di lavori che includono video, fotografie e installazioni, creando un percorso immersivo per i visitatori. La mostra si distingue per la capacità di combinare immagini visivamente affascinanti con riflessioni su temi complessi, offrendo un’esperienza che coinvolge sia l’aspetto estetico che quello emotivo.

LA NUOVA INSTALLAZIONE. La mostra «Museum Dreams» a Bergamo, dedicata a Sir Isaac Julien, offre un percorso immersivo tra video, fotografia e installazioni che affascina per bellezza e profondità, ma allo stesso tempo mette lo spettatore di fronte a temi complessi e talvolta scomodi. Un’antologica di alto livello, visitabile fino al 4 ottobre negli spazi di gres art 671. «Museum Dreams è una delle mostre più ambiziose e complete che io abbia mai realizzato. Riunisce oltre tre decenni di lavoro in un unico percorso immersivo in cui immagine, suono, architettura e coreografia si incontrano» ha sottolineato l’artista inglese alla presentazione alla stampa di ieri, cui sono intervenuti anche il curatore Nathan Ladd, il presidente di gres art 671 Roberto Pesenti e la direttrice generale di gres art 671 Francesca Acquati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Museum Dreams» a Bergamo l’antologica di Isaac Julien tra bellezza e inquietudine

“Museum Dreams”: a gres art 671 il concetto di “libertà” secondo Isaac Julien“Lavorare con gres art 671 mi ha permesso di realizzare questa mostra che da tempo esisteva nei miei sogni.

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Isaac Julien. Museum DreamsPrima grande retrospettiva italiana di Isaac Julien: 5 installazioni filmiche, sculture e fotografie in oltre 30 anni di lavoro. itinerarinellarte.it

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