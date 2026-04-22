Weekend del 25 aprile e ponte 1 maggio | musei e mostre aperti a Ferrara

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend del 25 aprile e il ponte del 1 maggio portano a Ferrara l’apertura di diversi musei e mostre. Numerose strutture rimarranno aperte durante questi giorni festivi, offrendo l’opportunità di visitare esposizioni e collezioni permanenti. La città si prepara ad accogliere visitatori locali e turisti che desiderano approfittare delle aperture straordinarie, con alcuni istituti che annunciano orari estesi e ingressi gratuiti o ridotti.

Ferrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di Ferrara, e quello del primo maggio (festa dei lavoratori), sono l'occasione giusta per scoprire o riscoprire i musei civici della città, che rimarranno aperti al pubblico in occasione delle festività. Quali sono i musei che restano aperti anche durante le festività . Al Castello Estense, fino al 29 giugno, è visitabile la mostra " Gianfranco Goberti. La magia della pittura ": oltre quaranta opere ripercorrono più di cinquant'anni di attività del pittore ferrarese (1939-2023), restituendo la traiettoria di uno dei protagonisti dell'arte locale del Novecento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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