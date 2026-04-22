Per il ponte del 25 aprile e del 1 maggio, a Ferrara sono previste aperture di musei e mostre. I visitatori potranno accedere a diverse strutture culturali durante il fine settimana, con orari specifici e aperture straordinarie rispetto ai giorni feriali. La maggior parte dei musei rimarrà aperta anche nei giorni festivi, offrendo così l'opportunità di visitare le esposizioni in modo più flessibile. Sono state comunicate anche eventuali chiusure o variazioni di orario.

Ferrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di Ferrara, e quello del primo maggio (festa dei lavoratori), sono l'occasione giusta per scoprire o riscoprire i musei civici della città, che rimarranno aperti al pubblico in occasione delle festività. Quali sono i musei che restano aperti anche durante le festività . Al Castello Estense, fino al 29 giugno, è visitabile la mostra " Gianfranco Goberti. La magia della pittura ": oltre quaranta opere ripercorrono più di cinquant'anni di attività del pittore ferrarese (1939-2023), restituendo la traiettoria di uno dei protagonisti dell'arte locale del Novecento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte del 25 aprile e 1 maggio: musei e mostre aperti a Ferrara

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