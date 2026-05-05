In Italia, sono in arrivo sanzioni di 41,95 euro per chi non ha annullato con almeno tre giorni di anticipo le visite mediche o gli esami prenotati tramite il Cup. La nuova normativa riguarda coloro che, dimenticando di disdire gli appuntamenti, hanno saltato le visite senza comunicare la cancellazione. Le multe si applicano alle persone che non rispettano i tempi previsti per la comunicazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sanitarie.

In arrivo una vera e propria "disdetta" per chi si è dimenticato di disdire gli appuntamenti ambulatoriali saltati: le sanzioni di 41,95 euro per coloro che non hanno comunicato la cancellazione di visite ed esami almeno 3 giorni prima dalla data che era stata fissata in agenda dal Cup. È quanto disposto 3 mesi fa dalla Regione Lazio nelle nuove «linee guida finalizzate a disciplinare il fenomeno della disdetta degli appuntamenti di specialistica ambulatoriale». E ora il policlinico Umberto I batte cassa ai pazienti più sbadati e si affida all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Perché «l'azienda ha necessità di conseguire l'incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili, non soddisfatti spontaneamente dai soggetti tenuti al loro versamento riguardanti tickets per prestazioni sanitarie erogate».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Multe per le visite disdette, l'Umberto I chiama il fisco

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