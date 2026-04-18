Rottamazione quinquies cartelle il 30 aprile la scadenza per saldare debiti con il Fisco e multe in 54 rate

Fino al 30 aprile è possibile presentare la domanda per aderire alla rottamazione quinquies delle cartelle, una procedura che consente di saldare i debiti con il Fisco e le multe maturati tra il 2000 e il 2023. La misura permette di rateizzare i pagamenti in 54 rate, offrendo un'opportunità di regolarizzazione per chi ha pendenze rimaste insolute. La scadenza rappresenta l'ultimo giorno utile per richiedere questa possibilità.

C'è tempo fino al 30 aprile per fare al Fisco domanda di adesione alla rottamazione quinquies delle cartelle, la misura che permette di regolarizzare i debiti con l'Agenzia delle Entrate risalenti al periodo tra il 2000 e il 2023. Chi aderisce può pagare solamente la somma dovuta, senza sanzioni, interessi o aggio, dividendola in fino a 54 rate bimestrali, ovvero nove anni. Incluso anche chi aderì alla rottamazione quater, ma solo se nel frattempo ha smesso di pagare le rate.🔗 Leggi su Fanpage.it Rottamazione-quinquies: Cancella i Tuoi Debiti Fiscali! Risparmia Subito su Sanzioni e Interessi Notizie correlate Rottamazione-quinquies: scadenza il 30 aprile per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattorialiLa legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova misura per regolarizzare i debiti con il fisco: i contribuenti hanno tempo fino al 30 aprile 2026... Leggi anche: Fisco, per la rottamazione 5 delle cartelle ultima chiamata il 30 aprile Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rottamazione quinquies: domanda entro il 30 aprile 2026; Rottamazione-quinquies: scadenza il 30 aprile per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali; Rottamazione quinquies, domanda fino al 30 aprile: cosa c'è da sapere; Fisco, per la rottamazione 5 delle cartelle ultima chiamata il 30 aprile. Rottamazione quinquies cartelle, il 30 aprile la scadenza per saldare debiti con il Fisco e multe in 54 rateC'è tempo fino al 30 aprile per fare al Fisco domanda di adesione alla rottamazione quinquies delle cartelle, la misura che permette di regolarizzare ... fanpage.it Rottamazione quinquies chiarisce TARI bollo auto e multe escluseRottamazione quinquies 2026: cosa rientra davvero nelle cartelle esattoriali La rottamazione quinquies 2026 consente ai contribuenti italiani di defin ... assodigitale.it Rottamazione-quinquies: domanda entro il 30 aprile La legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro... facebook Conto alla rovescia per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. Le domande devono essere trasmesse in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro il prossimo 30 aprile. #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com