Arrivano le prime disdette nel settore turistico a causa del conflitto. Migliaia di prenotazioni sono nel mirino, tra cancellazioni e rientri di gruppi già confermati. Nei prossimi giorni, si prevede la perdita di centinaia di pacchetti e servizi prenotati da turisti americani, orientali e australiani che avevano già scelto la Spezia come meta.

"Oltre alle difficoltà operative dovute alle cancellazioni e ai rientri, nei prossimi giorni potremmo perdere centinaia di gruppi di americani, orientali e australiani che hanno già opzionato pacchetti e servizi alla Spezia. Paura anche per le cancellazioni da parte di quel turismo alto spendente proveniente dai paesi arabi". A lanciare l’allarme sulle gravi ripercussioni della crisi mediorientale sul turismo spezzino è il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli. La preoccupazione tra gli operatori è palpabile per il conflitto innescato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran che ha già causato nello scorso weekend un blocco del trasporto aereo, con migliaia di voli rimasti a terra, che ha messo in crisi il turismo organizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrivano le prime disdette. Il conflitto mette nel mirino migliaia di prenotazioni: "Il settore rischia la crisi"

Ciclabile di Corso Giannone nel mirino, scoppia il caso. "Si rischia un danno erariale e si mette in pericolo la sicurezza"La nuova configurazione della pista ciclabile di Corso Giannone finisce al centro di una dura presa di posizione formale dell’avvocato Pasquale...

Crisi Golfo, Prandini (Coldiretti): Conflitto rischia fare esplodere costi agroalimentare – Il video(Agenzia Vista) Napoli, 04 marzo 2026 Dopo gli aumenti dei costi di fertilizzanti ed energia che avevamo avuto con lo scontro bellico fra Russia e...

Contenuti e approfondimenti su Arrivano le prime disdette Il conflitto....

Discussioni sull' argomento Arrivano le prime disdette. Il conflitto mette nel mirino migliaia di prenotazioni: Il settore rischia la crisi; Crisi in Medio Oriente, voli cancellati: disdette e disagi; Guerra in Medio Oriente: viaggi a rischio, tra i bresciani timori crescenti. E arriva la prima raffica di disdette; Ospedale Monaldi, dopo la morte di Domenico medici subissati di minacce di morte. E arrivano le disdette: Non voglio più operarmi, non mi fido.

Dall'11 al 14 marzo le reliquie di San Padre Pio arrivano a Taranto. Quattro giorni di celebrazioni tra la Cattedrale di San Cataldo, la Chiesa di San Domenico, il Teatro Orfeo e Crispiano. A portarle sarà Irene Gaeta, 82 anni, figlia spirituale di Padre Pio, custod - facebook.com facebook

I festini bilaterali arrivano anche sul Monte Titano Elettra Lamborghini si aggiunge agli ospiti del #SanMarinoSongContest e si esibirà nel corso della serata, cantando “Voilà”. Gli altri ospiti sono Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio Domani su San Mar x.com