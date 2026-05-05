Il Comune di Napoli ha deciso di aderire alla procedura di sanatoria delle cartelle esattoriali, nota come Rottamazione-quinquies. La proposta, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, prevede l’annullamento delle cartelle vecchie e il pagamento delle somme residue in un’unica soluzione o tramite rateizzazioni. La decisione mira a facilitare i cittadini in difficoltà e a ridurre il numero di atti pendenti.

Il Comune verso l’adesione alla “Rottamazione-quinquies”. L’hanno chiesta a furor di popolo il Consiglio comunale all’unanimità di tutte le forze politiche con un documento ufficiale che è agli atti dell'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta e dunque anche del sindaco Gaetano Manfredi. E il sindaco - che come Presidente Anci ha chiesto l’allargamento del provvedimento anche per i canoni non riscossi dall’Edilizia pubblica residenziale - si sta muovendo in questa direzione. E iniziano a venire fuori delle cifre, che sono molto importanti, gli uffici del Comune sono in grande attività. «I tributi vecchi in capo ad Agenzia delle Entrate - trapela dal Municipio - sono circa 600 milioni.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Multe a Napoli, ok alla sanatoria. Mano tesa del Comune: «Via le cartelle vecchie»

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