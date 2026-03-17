La Cisl ha rivolto una proposta al Comune riguardo alle carte d’identità in scadenza, suggerendo di collaborare per risolvere la questione. La proposta prevede di trovare una soluzione in tre mosse che possa garantire a tutti i richiedenti l’emissione della carta di identità elettronica senza dover aspettare fino al 2027. La proposta si basa sulla collaborazione tra le parti coinvolte.

"Se lavoriamo insieme, con l’obiettivo di sbloccare una brutta situazione, potrebbe esserci una soluzione per dare a tutti i richiedenti una carta di identità elettronica (Cie) senza rimbalzarli al 2027". Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, avanza diverse proposte al Comune di Reggio per uscire dall’ingorgo di richieste di Cie che ha travolto l’ufficio anagrafe: "Valutare una task force composta dagli operatori già in servizio sulle Cie e da colleghi che vorranno rendersi disponibili fino alla soluzione della crisi – spiega –. Orari più estesi per il pubblico e un progetto di produttività per remunerare chi si rende disponibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carte d’identità in scadenza. Cisl, mano tesa al Comune: "Soluzione in tre mosse"

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