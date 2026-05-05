Mugnano proprietari | come recuperare il 25% dell’IMU versata in eccesso

A Mugnano, i proprietari di immobili che hanno versato più del dovuto di IMU possono richiedere il rimborso del 25% dell'importo versato in eccesso. Per ottenere il rimborso, è necessario presentare un'apposita istanza presso gli uffici competenti. Il calcolo dello sconto si basa sulla differenza tra quanto pagato e l'importo effettivamente dovuto secondo le aliquote stabilite. La procedura prevede la compilazione di documenti specifici e la presentazione delle relative richieste.

? Cosa scoprirai Come si calcola esattamente lo sconto del 25% sull'IMU?. Chi deve presentare l'istanza per riavere i soldi versati?. Perché il Comune di Mugnano non applica lo sconto automaticamente?. Entro quando bisogna richiedere il rimborso per evitare la prescrizione?.? In Breve Riduzione del 25% applicabile anche con tassazione ordinaria IRPEF invece della cedolare.. Calcolo autonomo tramite moltiplicazione dell'aliquota comunale per il coefficiente 0,75.. Rimborso richiedibile tramite modulo digitale presso il servizio IMU di Mugnano.. Diritto al recupero delle somme versate in eccesso entro 5 anni.. A Mugnano di Napoli i proprietari di immobili con contratti a canone concordato possono recuperare il 25% dell’IMU versata in eccesso tramite un’istanza di rimborso presentata al servizio comunale competente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mugnano, proprietari: come recuperare il 25% dell’IMU versata in eccesso Notizie correlate Rimborsi fiscali 2026: come recuperare tasse e imposte versate in eccesso, tramite dichiarazione o istanzaRecuperare un rimborso fiscale non è sempre immediato e dipende dal tipo di dichiarazione presentata, dalla posizione del contribuente e dai... Affitti a canone concordato, i sindacati: “Serve una revisione del sistema di agevolazioni Imu per i proprietari”“Affitti sempre più cari anche nei contratti a canone concordato, mentre gli sgravi fiscali restano”.