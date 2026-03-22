Rimborsi fiscali 2026 | come recuperare tasse e imposte versate in eccesso tramite dichiarazione o istanza

Nel 2026, i contribuenti potranno richiedere rimborsi fiscali per tasse e imposte versate in eccesso attraverso la presentazione di dichiarazioni o istanze specifiche. La procedura per ottenere il rimborso varia in base alla modalità scelta e alla posizione fiscale del contribuente, mentre l'Agenzia delle Entrate effettua controlli prima di procedere con eventuali rimborsi.

Recuperare un rimborso fiscale non è sempre immediato e dipende dal tipo di dichiarazione presentata, dalla posizione del contribuente e dai controlli dell'Agenzia delle Entrate. Nel 2026, le somme versate in eccesso possono essere recuperate principalmente tramite la dichiarazione dei redditi o, quando questa strada non è percorribile, con un'istanza formale all'ufficio competente. Ecco cosa è importante sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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