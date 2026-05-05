Muggia si tinge di colori | parte il concorso Calli Fiorite

A Muggia prende il via il concorso Calli Fiorite, un’iniziativa che invita i cittadini a decorare il centro storico con fiori e colori. La partecipazione è gratuita e aperta a chi desidera contribuire con allestimenti floreali. Durante i tre mesi di durata, i migliori allestimenti verranno premiati con riconoscimenti che saranno consegnati alla fine del periodo. L’obiettivo è valorizzare l’aspetto estetico e vivace delle vie cittadine.

? Cosa scoprirai Chi può partecipare gratuitamente al concorso per decorare il centro?. Come verranno premiati i migliori allestimenti durante i tre mesi?. Quali sono le regole per non essere esclusi dalla graduatoria finale?. Dove bisogna presentare la candidatura entro la scadenza del 29 maggio?.? In Breve Iscrizioni gratuite presso Pro Loco Calle Verdi 6b entro il 29 maggio 2026.. Premi in buoni spesa per i primi dieci classificati della graduatoria generale.. Trofeo specifico per l'allestimento migliore tra attività commerciali e ristorative.. Menzioni speciali per i cicli di fioritura di maggio, giugno e luglio.. La Pro Loco Muggia ha dato il via alla quarta edizione del concorso Calli Fiorite, un’iniziativa che trasformerà il centro storico in un giardino a cielo aperto fino al 31 luglio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muggia si tinge di colori: parte il concorso Calli Fiorite Notizie correlate Porto Venere si tinge di colori: nasce il concorso dei balconi? Cosa sapere Porto Venere ospita il concorso botanico Porto Venere in Fiore dall'8 al 31 maggio 2026. Montale si tinge di colori: il nuovo playground per l’inclusioneIl playground di via Martin Luther King a Montale riceverà un volto nuovo attraverso il progetto RiqualifichiAmo, un’iniziativa sociale della durata...