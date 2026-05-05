Mps nomine e revoche Minoranza nei comitati

Il consiglio di amministrazione di Banca Mps ha tenuto una riunione senza riuscire a completare l’ordine del giorno. Durante l’incontro, sono state discusse alcune nomine e revoche di incarichi, mentre la minoranza presente si è opposta alla composizione dei comitati. La seduta si è conclusa senza decisioni definitive su queste questioni, e si attende una nuova convocazione per portare avanti le deliberazioni.

Dopo il mancato completamento del quadro al termine della prima seduta, ieri il cda di Banca Mps guidato da Cesare Bisoni ha chiuso le nomine dei comitati interni, con l’ingresso anche di un componente della minoranza per ogni organismo, con l’eccezione del comitato rischi con due componenti, uno di Assogestioni l’altro della lista ex cda. Del comitato rischi fanno parte il presidente Carlo Corradini, Livia Amidani Aliberti, Antonella Centra, Paola De Martini e Massimo Di Carlo, di quello remunerazione la presidente Livia Amidani Aliberti, Antonella Centra e Paola Leoni Borali, di quello parti correlate la presidente Flavia Mazzarella,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mps, nomine e revoche. Minoranza nei comitati Notizie correlate Leggi anche: Mps, Lovaglio cancella la minoranza Mps, via libera a Bisoni e Lovaglio . Nessun posto alla lista di minoranzadi Antonio Troise SIENA Via libera ai vertici del Monte dei Paschi di Siena anche se il cda si spacca. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Mps, nomine e revoche. Minoranza nei comitati. Mps, nomine e revoche. Minoranza nei comitatiDecretata la decadenza di Vivaldi perché nel cda anche di Mediolanum. Negli organismi interni entrano esponenti delle liste ex cda e Assogestioni. lanazione.it Mps, Lovaglio si prende il controllo di tutti i comitatiNessuna apertura nemmeno al secondo giro di nomine dei comitati endoconsiliari di Mps. Luigi Lovaglio tira dritto nella sua strategia di non condivisione con le minoranze e prende il ... ilmessaggero.it