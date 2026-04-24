Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ha approvato la conferma di Bisoni e Lovaglio nei loro ruoli, nonostante la divisione tra i membri. Nessun rappresentante della minoranza è stato inserito nella lista dei candidati. La decisione è stata comunicata dopo una riunione durata diverse ore, durante la quale si sono affrontate questioni relative alla governance della banca.

di Antonio Troise SIENA Via libera ai vertici del Monte dei Paschi di Siena anche se il cda si spacca. Luigi Lovaglio torna a sedere sulla poltrona di amministratore delegato, dopo la risoluzione del rapporto per giusta causa deliberata dal precedente Cda. L’incarico di presidente finisce, invece, nelle mani di Cesare Bisoni. Nomine che riflettono i nuovi equilibri, con la lista presentata da Plt Holding che, uscita vincente dall’ultima assemblea grazie al sostegno di Delfin e Bpm, ha conquistato 8 consiglieri. Quanto basta per far eleggere, a maggioranza, i suoi candidati. E, dal momento che tutti gli altri membri del cda avrebbero votato contro, l’esito positivo sarebbe stato raggiunto anche con il voto di Lovaglio e Bisoni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, via libera a Bisoni e Lovaglio . Nessun posto alla lista di minoranza

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