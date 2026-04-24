Il presidente di una grande banca italiana ha deciso di non concedere alcuna modifica alla composizione del consiglio di amministrazione, esclusa la nomina delle vice-presidenze. Dopo una breve assenza, il dirigente torna alla guida dell’istituto, confermando la sua posizione e mantenendo stabile la struttura di governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza variazioni rispetto alle scelte precedenti, e la governance dell’ente rimane invariata.

Nessuna concessione, nemmeno sulle vice-presidenze. Il Luigi Lovaglio bis, che ritorna ceo dopo la clamorosa vittoria in assemblea, rafforza l'impronta dell'intransigenza e non concede nemmeno le briciole agli avversari della lista del Cda che pure occupano sei poltrone, sette se si conta anche la rappresentante di Assogestioni Paola De Martini che nel board precedente aveva già sfiduciato l'amministratore delegato. A colpi di auto-votazione, Lovaglio incassa la sua nomina, la marcia indietro sul suo licenziamento, la carica di presidente a Cesare Bisoni (sul quale si è registrata anche l'astensione di Corrado Passera, quello che le minoranze avrebbero voluto come presidente).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps, Lovaglio cancella la minoranza

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