Mps delibera il delisting di Mediobanca con la piena integrazione

Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di integrare completamente Mediobanca, perché vuole rafforzare la propria presenza nel settore finanziario. La decisione arriva dopo settimane di discussioni interne e mira a unire le due banche, eliminando le azioni di Mediobanca dal mercato. La fusione, che avverrà tramite incorporazione, porterà alla rimozione di Mediobanca dalla quotazione in Borsa.

Roma, 17 feb. (askanews) – Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato di procedere alla piena integrazione con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, attraverso la fusione per incorporazione, ed il conseguente delisting della medesima. Lo riporta un comunicato di Mps. Contestualmente le attività di corporate & investment banking e private banking a servizio della clientela di fascia alta saranno trasferite in una società non quotata posseduta al 100% da BMPS, si legge, che manterrà la denominazione di “Mediobanca S.🔗 Leggi su Ildenaro.it Mps-Mediobanca, cosa non torna del delisting di Piazzetta CucciaLa vicenda del delisting di Piazzetta Cuccia si fa sempre più complicata. Mediobanca corre in Borsa (+5,8%), mercato scommette sul delistingOggi Mediobanca ha registrato un rialzo del 5,8% in Borsa, attirando l’attenzione degli investitori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mps delibera la fusione e il delisting di Mediobanca; COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I; Milano Cortina, Brignone: Non voglio prendere farmaci per sciare; Milano Cortina: tutte le immagini della cerimonia 'monstre'. Sfilano 146 atleti azzurri. Mps delibera la fusione e il delisting di MediobancaLe attività di corporate & investment banking e di private banking a servizio della clientela di fascia alta oggi in capo a Mediobanca confluiranno ... huffingtonpost.it Mps delibera il delisting di Mediobanca con la piena integrazioneRoma, 17 feb. (askanews) - Il Consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ... notizie.tiscali.it Buongiorno una domanda per la delibera reddituale banca MPS quando tempo ci vuole grazie facebook