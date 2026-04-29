Moviola Atletico Madrid Arsenal è la sagra dei rigori e delle polemiche | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Atletico Madrid e Arsenal, la moviola ha evidenziato diversi episodi contestati e rigori assegnati o negati. Le immagini hanno mostrato decisioni che hanno suscitato discussioni tra i commentatori e i tifosi. Alcuni interventi dell'arbitro sono stati rivisti al VAR, portando a modifiche delle decisioni sul campo. La partita si è conclusa con diverse polemiche legate alle scelte arbitrali e ai penalty concessi o non concessi.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cristiano Ronaldo...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Atletico Madrid Arsenal, è la sagra dei rigori e delle polemiche: gli episodi dubbi del match Notizie correlate Moviola Barcellona Atletico Madrid: fa discutere l’espulsione di Cubarsi! Gli episodi dubbi del match diretto da KovacsCalciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,... Moviola Arsenal Sporting, tutti gli episodi dubbi del match valido per il ritorno dei quarti di finale di ChampionsMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SportMediaset: Edizione ore 13.00 del 28 aprile Video; Arsenal Panoramica; Atletico Madrid e Arsenal: una semifinale tra due squadre che hanno spesso sfiorato la Champions; La Real Sociedad vince la Copa del Rey! Atletico sconfitto ai rigori. Moviola Atletico Madrid Arsenal, è la sagra dei rigori e delle polemiche: tutti li episodi dubbi della semifinale d’andata di Champions LeagueMoviola Atletico Madrid Arsenal, è la sagra dei rigori e delle polemiche: tutti li episodi dubbi della semifinale d'andata di Champions League ... calcionews24.com Atletico Madrid-Arsenal 1-1: video, gol e highlightsMeno spettacolare della sfida del Parco dei Principi ma grande equilibrio anche tra Atletico Madrid e Arsenal che impattano 1-1 al Metropolitano. Meglio i Gunners nel primo tempo che la sbloccano con ... sport.sky.it #BayernMonaco- #AtleticoMadrid La moviola x.com La Real Sociedad vince la Coppa del Re: battuto ai calci di rigore l'Atletico Madrid a Siviglia. Quarto successo nella kermesse nazionale per i baschi, che ribaltano i pronostici, alzano al cielo di Siviglia il trofeo e volano in Europa League. Partita vibrante: 2- - facebook.com facebook