Non solo frane a Niscemi lo smaltimento dell'olio vegetale era in mano alla mafia | I miliardi ci facciamo

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, le attività di smaltimento dell'olio vegetale esausto erano gestite interamente da un'organizzazione criminale. La mafia si è assicurata il controllo totale di questo settore, portando avanti operazioni illecite e accumulando ingenti somme di denaro. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema illecito che coinvolgeva diverse aziende e operatori del settore.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, cosa nostra si è presa tutto il mercato dello smaltimento dell'olio vegetale esausto. Gli affari erano in mano ad Alberto Musto, il boss della famiglia mafiosa di Niscemi e al vertice del mandamento di Gela.🔗 Leggi su Fanpage.it

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