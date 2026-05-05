Movida i residenti all' attacco | Inascoltati dal Comune ora è battaglia per il risarcimento

I residenti del centro storico di Brindisi hanno inviato una diffida al Comune, lamentando problemi legati alla movida notturna. L'associazione dei consumatori ha sostenuto questa azione, chiedendo un intervento per tutelare i cittadini. La questione riguarda il disagio causato dall’afflusso di persone e rumori fino a tarda notte, che ha portato alcuni residenti a dichiarare di essere stati ignorati dall’amministrazione comunale. Ora si parla di una possibile richiesta di risarcimento.

“Mala movida" nel centro storico: dopo una diffida inviata al Comune di Brindisi da parte dell'Associazione nazionale “Dalla Parte del Consumatore” (per conto del comitato “Civilmente in Centro” e di 51 residenti), si apre ora una battaglia legale in cui si chiede un risarcimento record di 20.000 euro per ogni cittadino coinvolto, oltre a 25.000 euro in favore del comitato stesso. Nessuna conseguenza dopo la diffida Ad oltre 20 giorni dall'invio dell'atto formale non è stata adottata alcuna misura per cercare di arginare una situazione che nelle ore serali e notturne è rimasta invariata. Così, al “silenzio” del Comune,...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Movida, i residenti all'attacco: «Inascoltati dal Comune, ora è battaglia per il risarcimento» Notizie correlate Movida a Brindisi: esposto dei residenti e richiesta di risarcimento recordBRINDISI – Non si ferma la diatriba tra i residenti del centro storico di Brindisi e l'amministrazione comunale sulla gestione della cosiddetta... Leggi anche: Napoli, i residenti del quartiere Chiaia denunciano il comune per la "mala movida" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Movida a Caserta, l'allarme dei residenti: si cerca più sicurezza; Movida e residenti, Confesercenti chiede equilibrio e regole; Firenze, soste abusive e movida: i residenti del Centro Storico chiedono la Ztl tutto l'anno; Mala movida nel centro storico: nessuna risposta dopo la diffida, via alla battaglia legale. Mala movida, l’ira dei residenti: esposto collettivo del Comitato OrtigiaUn esposto collettivo, indirizzato al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, con 158 firme di residenti di Ortigia esasperati dalla cosiddetta mala movida nel centro storico. Il Comitato Ortigia Cit ... siracusaoggi.it Movida, Chiaia insorge: «Noi come i Decumani restrizioni anche qui»Alla ricerca di una quadra nel rebus della movida, con il Comune condannato a risarcire i residenti del centro storico per 1,2 milioni di denaro pubblico, in ... ilmattino.it RISSA NELLA MOVIDA, tatuaggi e social incastrano ragazzi di Cerignola e BAT: i nomi - Video - facebook.com facebook