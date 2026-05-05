Movida a Bergamo e notti insonni | proteste in centro città via Sant' Orsola nella bufera

A Bergamo, i residenti di via Sant’Orsola sono nuovamente scesi in strada per protestare contro il disturbo causato dalla movida notturna. La strada centrale della città è al centro di tensioni, dopo che alcuni locali della zona continuano ad aprire fino a tarda notte, causando disagio alle persone che vivono nelle vicinanze. Le proteste sono tornate a coinvolgere i residenti, stanchi dei rumori e delle notti insonni.

Bergamo – Di nuovo sul piede di guerra. Tornano a protestare i residenti di via Sant’Orsola, centralissima via di Bergamo, alle prese da tempo con la movida molesta provocata dalla presenza di alcuni locali che tengono aperto fino a tarda notte. Chi abita nella zona denuncia nuovamente schiamazzi e degrado, con sporcizia ovunque, maleducazione. Lo scontro tra cittadini e titolari dei bar è ulteriormente peggiorata rispetto a un mese fa, quando della situazione era stato informato anche il Comune, al punto che si rischia di passare per le vie legali. Il 23 aprile, a Palazzo Frizzoni, gli abitanti della via più esasperati si sono nuovamente incontrati con l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida a Bergamo e notti insonni: proteste in centro città, via Sant'Orsola nella bufera Notizie correlate Leggi anche: Movida, proteste in via Sant’Orsola: arriva la polizia locale in borghese Leggi anche: Rivolta in via Sant’Orsola: “Ostaggi della movida molesta” Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Movida a Bergamo e notti insonni: proteste in centro città, via Sant'Orsola nella bufera; Sulla movida in via Sant’Orsola a Bergamo ancora nessuna tregua tra residenti e bar. Movida a Bergamo e notti insonni: proteste in centro città, via Sant'Orsola nella buferaSempre più tesa la situazione, i gestori dei locali si difendono e organizzano una petizione contro l’ordinanza ... ilgiorno.it Rivolta in via Sant’Orsola: Ostaggi della movida molestaBergamo, 7 aprile 2026 – Movida molesta. Schiamazzi fino a tarda notte, assembramenti di ragazzi fuori dai locali e vicino ai portoni dei palazzi, maleducazione diffusa come reazione alle proteste. È ... ilgiorno.it Turni fino a 15 ore e buoni pasto spariti, esplode la protesta al Sant’Orsola e al Rizzoli x.com Ausl in passivo per 9,5 milioni, il Sant’Orsola per 4,3 e il Rizzoli per 1,7. L’assessore regionale Fabi: "Ma nel 2026 è previsto il pareggio". - facebook.com facebook