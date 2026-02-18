Benfica Real Madrid Mourinho espulso nel caos | prima difende Vinicius poi viene cacciato! L’essenza dello Special One

Durante la partita tra Benfica e Real Madrid, José Mourinho è stato espulso dopo aver prima difeso Vinicius e poi scagliato contro gli arbitri. La lite è scoppiata quando l’allenatore portoghese ha criticato duramente una decisione sul campo, provocando una reazione immediata. Nel momento di tensione, Mourinho ha lasciato il bordo del campo, visibilmente infuriato. La scena ha attirato l’attenzione di tutto lo stadio, che ha assistito a un episodio di grande agitazione.

Brutto episodio durante il match di Champions League tra Benfica e Real: dopo il gol, Vinicius interrompe il gioco per un insulto razzista ricevuto da un giocatore del Benfica. Gioco interrotto e protocollo antirazzista, a calmare Vincius ci pensa Mourinho #Co x.com Il Real Madrid vince di misura l'andata del play-off contro il Benfica Dopo il 4-2 dell'ultima giornata di League Phase con lo storico gol di Trubin, questa volta sono i Blancos a portare a casa un successo importantissimo per il prosieguo della stagione. Decid facebook