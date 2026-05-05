Dal 8 al 10 maggio sul circuito di Le Mans si svolge il Gran Premio di Francia, ma questa manifestazione è anche il palcoscenico di incontri e trattative che riguardano il futuro del Motomondiale. La discussione tra le parti coinvolte si concentra su contratti, diritti televisivi e la distribuzione dei proventi, elementi che influenzeranno il panorama del campionato nei prossimi cinque anni. La gara assume così un ruolo strategico oltre alla competizione sportiva.

Il GP di Francia non è solo una gara. Sul circuito di Le Mans, dall’8 al 10 maggio, si gioca una partita che ha poco a che fare con i tempi sul giro e molto con i contratti, i proventi televisivi e il controllo del Motomondiale nei prossimi cinque anni. L’accordo tra MSEG — MotoGP Sports Entertainment Group, la ex Dorna ora sotto Liberty Media — e la MSMA, l’associazione che riunisce i cinque costruttori (Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha, Honda), non è ancora stato firmato. E finché non si firma, il mercato piloti resta congelato. Indice. Accordo Liberty-costruttori MotoGP – Il nodo: chi prende cosa. Il mercato piloti come leva di pressione. Jerez ha incrinato il fronte.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - MotoGP, la trattativa che blocca tutto: a Le Mans si decide il futuro del Mondiale

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