Yamaha posticipa gli aggiornamenti del motore in MotoGP fino al GP di Le Mans

Yamaha ha deciso di rimandare gli aggiornamenti del motore V4 in MotoGP fino al Gran Premio di Le Mans. La casa giapponese sta lavorando su miglioramenti che riguardano sia le prestazioni che l’affidabilità del motore, concentrandosi sulle tappe successive del campionato. Questa scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda le modifiche tecniche che saranno introdotte più avanti nella stagione.

Nel panorama delle competizioni motoristiche, Yamaha lavora sul propulsore V4 per migliorare prestazioni e affidabilità, tenendo d'occhio le tappe chiave della stagione e le evoluzioni previste per il 2026. L'obiettivo è riallacciare il passo con le rivali, migliorando soprattutto la velocità massima e la gestione del pacchetto complessivo della M1. Il progetto legato al motore V4 ha richiesto un riassetto completo del pacchetto tecnico, costringendo la casa a valorizzare risorse e sviluppi nel quadro di un ciclo regolamentare in fase di transizione. Durante i test pre-stagionali sono emerse difficoltà legate sia a prestazioni sia a affidabilità della nuova unità, spingendo l'azienda a valutare interventi anticipati senza una tempistica definita.