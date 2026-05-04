Nel fine settimana in Francia, si potrebbe arrivare a un accordo tra Liberty Media e i costruttori di MotoGP riguardo alla distribuzione dei proventi televisivi e commerciali. Questa possibile intesa potrebbe segnare un passo importante nella risoluzione delle trattative in corso. La discussione tra le parti si concentra sulle modalità di ripartizione delle entrate generate dal campionato. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi ufficiali.

Il prossimo round MotoGP in programma l’ 8-9-10 maggio sul circuito di Le Mans non è solo importante per l’evoluzione del campionato che dopo i primi quattro GP vede in testa le due Aprilia di Bezzecchi (101 punti) e Martin (90) davanti alla Ducati di Di Giannantonio (71), alla KTM di Acosta (66) e alla Ducati ufficiale di Marc Marquez (57). Ci sono ancora nodi da sciogliere nei rapporti, in particolare quelli economici, tra organizzatori del Mondiale, team e piloti. Il weekend del GP di Francia potrebbe essere decisivo per la formalizzazione dell’accordo pluriennale tra MSEG (la ex Dorna oggi MotoGP Sports Entertainment Group) e MSMA (l’associazione dei costruttori: Ducati, Aprilia, Ktm, Yamaha, Honda).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, ci siamo: a Le Mans l'accordo Liberty-Costruttori? Si sblocca il mercato piloti

Notizie correlate

MotoGP 2027, è tutto fermo: i piloti aspettano i soldi di Liberty Media. Accordo a Jerez?Alla vigilia del terzo round iridato MotoGP, in programma a Jerez il 24-25-26 aprile, restano aperte due questioni centrali: i principali contratti...

Leggi anche: Davide Tardozzi respinge l’idea di Liberty Media sui piloti riserva in MotoGP.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: MotoGP, Liberty non basta: senza sponsor comandano i piloti, il mercato è loro; Sgarbo di Aprilia, KTM e Yamaha: Liberty per ripicca tratta con Ducati e Honda - News - MotoGP; Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia; Alex Rins lasciato a casa, Ai Ogura al suo posto, il pilota d’esperienza per Aprilia Trackhouse: ecco cosa sta succedendo nel mercato piloti MotoGP.

MotoGP, ci siamo: a Le Mans l'accordo Liberty-Costruttori? Si sblocca il mercato pilotiIl weekend in Francia potrebbe quello delle firme per la distribuzione dei proventi tv e commerciali. Una rivoluzione tecnica ed economica che sbloccherebbe fra l'altro le firme di Acosta-Ducati, Bagn ... msn.com

MotoGP, Liberty non basta: senza sponsor comandano i piloti, il mercato è loroCambio di proprietà senza scosse: mancano i grandi sponsor e il business resta appeso ai grandi nomi. Le cui decisioni hanno terremotato il Motomondiale ... gpone.com

MOTOGP NEL CAOS: LIBERTY PRONTA A DIVIDERE LE CASE Clima tesissimo nel paddock MotoGP: il nuovo “Patto della Concordia” rischia di saltare e la spaccatura tra costruttori è ormai evidente. Aprilia, KTM e Yamaha hanno clamorosamente disert - facebook.com facebook