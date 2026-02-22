Marc Marquez e le cadute nei test a Buriram qualcosa | Non ero lucido

Marc Marquez ha subito diverse cadute durante i test pre-stagionali a Buriram, a causa della perdita di lucidità. Le giornate sono state caratterizzate da incidenti ripetuti, con tre cadute in soli due giorni di prove. Il pilota spagnolo ha spiegato di non sentirsi al massimo nelle ultime sessioni, compromettendo la sua concentrazione. La squadra monitora ora attentamente lo stato di Marquez prima dell'inizio della nuova stagione.

La due giorni di test pre?stagionali MotoGP 2026 sul circuito internazionale di Buriram (in Thailandia) si è chiusa con il campione in carica protagonista anche in negativo per una serie di cadute (tre in due giorni). Segnale fortissimo da Aprilia per l'esito dei test odierni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez e Bagnaia separati da 47 millesimi, pausa pranzo a BuriramIl test MotoGP a Buriram si concentra su Marquez e Bagnaia, distanziati di soli 47 millesimi.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez e Bagnaia separati da 47 millesimi, tutti fermi a BuriramMarc Marquez e Bagnaia si sono confrontati a Buriram, con una differenza di appena 47 millesimi tra i tempi.

MotoGP Test Buriram – Day2: doppietta Arilia con Bezzecchi e Ogura. Marc Marquez a terra per la terza voltaLa seconda giornata di test a Buriram si è conclusa con un segnale forte da parte dell'Aprilia, che ha piazzato una doppietta in cima alla classifica dei tempi, precedendo le Ducati di Marc Marquez, P ... dueruote.it

MotoGP, Marc Marquez: Le mie condizioni fisiche sono il mio grande limiteMotoGP: Il rinnovo con Ducati? Se non sei a posto fisicamente non puoi prendere decisioni o firmare contratti, per me era importante capire quali fossero le mie condizioni. L'età non ha reso le cose ... gpone.com

MOTOGP - RECORD DELLA PISTA PER MARCO BEZZECCHI NEI TEST DI BURIRAM Il secondo giorno dei test di Buriram termina con il record della pista di Marco Bezzecchi, davanti al compagna di marca Ai Ogura e alle Ducati di Marc Marquez, Pe - facebook.com facebook

Marc Marquez beffa il mercato: "Non posso firmare se sono infortunato" @corsedimoto x.com