Dal 8 al 10 maggio il circuito di Le Mans accoglie una tappa del campionato mondiale di MotoGP. Dopo le gare francesi, i piloti Bezzecchi e Acosta si trovano in testa alla classifica generale. Il week-end prevede diverse sessioni di prove e le competizioni ufficiali, che attireranno l'attenzione degli appassionati di motociclismo. La sfida tra i due protagonisti si fa sempre più interessante in vista delle prossime gare.

? Cosa sapere Il circuito di Le Mans ospita il mondiale MotoGP dall'8 al 10 maggio.. Bezzecchi e Acosta guidano la classifica dopo i risultati delle gare francesi.. L’8, 9 e 10 maggio il circuito di Le Mans ospiterà il prossimo appuntamento del campionato mondiale MotoGP, segnando il passaggio della categoria sul suolo francese dopo l’apertura stagionale europea avvenuta a Jerez. Il programma del weekend francese prevede una sequenza serrata di attività che inizieranno venerdì con le sessioni libere alle 10:45 e le pre-qualifiche nel pomeriggio alle 15:00. Il sabato sarà dedicato al blocco delle qualifiche alle 10:50 e alla gara Sprint delle 15:00, mentre la domenica vedrà la successione delle categorie minori con Moto3 alle 11:00 e Moto2 alle 12:15, prima della prova regina della classe regina fissata per le 14:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP a Le Mans: programma completo e sfide tra Bezzecchi e Acosta

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