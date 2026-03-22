MotoGP Bezzecchi e Aprilia dominano il weekend | Bagnaia out

Bezzecchi vince il GP del Brasile di MotoGP 2026: al secondo posto si è piazzato Jorge Martin, Di Giannantonio terzo. Delusione Marquez In Brasile è arrivato ancora una volta il dominio da parte dell’Aprilia. Dopo la sprint, la scuderia ha fatto molto bene in Brasile anche nella gara della serata italiana, portando a termine una doppietta che la dice lunga sull’andamento del Mondiale, anche per come è arrivato. Marco Bezzecchi ha dominato in lungo e in largo, confermando un primo posto che era nell’aria, ma non era scontato o semplice da portare a termine. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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