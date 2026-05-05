Andrea Iannone si prepara al suo primo appuntamento stagionale nel campionato Harley-Davidson Bagger World Cup, che si terrà al Mugello. Il pilota italiano, noto per le sue precedenti esperienze nel motociclismo, affronterà questa nuova sfida su una moto Harley-Davidson, partecipando alla competizione in programma sulla pista toscana. L’evento segna un debutto importante per Iannone in questa disciplina.

Nuova esperienza in vista per Andrea Iannone: il centauro italiano si appresta al debutto, sulla pista del Mugello, nella Harley-Davidson Bagger World Cup. L’azzurro correrà per Niti Racing: diventano dieci i piloti in griglia nella competizione. I compagni di squadra di Iannone saranno Oscar Gutiérrez, vittorioso ad Austin, nel round inaugurale del campionato in Gara 2, e Dimas Ekky Pratama: il debutto arriverà al Mugello, circuito dove si correrà il GP d’Italia, previsto dal 29 al 31 maggio, ma poi Iannone sarà in gara fino al round finale in Austria. Iannone ha affermato in sede di presentazione: “ Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto, Andrea Iannone all’esordio al Mugello nella Harley-Davidson Bagger World Cup

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