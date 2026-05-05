Il processo riguardante il Mostro di Firenze si apre con l'accusa di diffamazione a carico di Luciano Malatesta, 58 anni, che non si è presentato in tribunale. Malatesta è il fratello di Milva, donna deceduta nel 1993 insieme al figlio di tre anni in un incidente avvenuto sulla strada di Ponente a Barberino Val d’Elsa. La vicenda si svolge a Siena, con il rischio di una condanna per diffamazione.

Siena, 5 maggio 2026 – Non è presente in aula Luciano Malatesta, 58 anni, fratello di Milva, la donna trovata morta carbonizzata il 20 agosto 1993 insieme al figlio di 3 anni nella sua vettura sulla strada di Ponente di Barberino Val d’Elsa. Morte ancora oggi rimasta senza colpevole. Non è seduto accanto al suo difensore, l’avvocato Stefano Cipriani che lo conosce da una vita, sebbene in altre udienze, aiutandosi a fatica con le stampelle da cui non si separa, fosse riuscito a raggiungere l’aula. Il vice procuratore onorario Alberto Bancalà chiede al giudice Francesco Picardi la condanna di Malatesta ad un anno e 2 mesi, escludendo la pena pecuniaria alternativa, per diffamazione nei confronti dell’ex procuratore antimafia Pier Luigi Vigna, scomparso nel 2012.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostro di Firenze, Malatesta rischia la condanna per diffamazione a Vigna

Notizie correlate

Strage di Erba, Rosa Bazzi a processo per diffamazione: ma il reato rischia la prescrizioneTornerà davanti a un giudice il prossimo 18 maggio Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo insieme a Olindo Romano per la strage di Erba del 2006.

Leggi anche: La Cassazione annulla la condanna per diffamazione a Cateno De Luca contro Vincenzo Barbaro

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Mostro di Firenze, Malatesta rischia la condanna per diffamazione a Vigna; Addio a Masieri, inventò Aznalubma: la scritta al contrario sul ‘muso’ dei mezzi di soccorso.

Mostro di Firenze, Malatesta rischia la condanna per diffamazione a VignaA Siena per l’uomo è stato chiesto un anno e tre mesi: avrebbe infangato la reputazione dell’ex procuratore antimafia trasmessa sul canale Crime+Inestigation ... lanazione.it

Mostro di FirenzeIl Mostro di Firenze è uno dei casi irrisolti italiani, infatti, il serial killer non è mai stato identificato. Tra il 1968 e il 1985 l'assassino ha ucciso 8 coppie, l'unico sopravvissuto è un bambino ... fanpage.it

Il parassitismo che ruota attorno alla vicenda del mostro di Firenze è qualcosa che sa di maleodorante e raccapricciante. Sedicenti blogger totalmente analfabeti sulla storia che si improvvisano esperti, combinando dei disastri allucinanti. Addirittura spettacoli t - facebook.com facebook