La Cassazione annulla la condanna per diffamazione a Cateno De Luca contro Vincenzo Barbaro

La Corte Suprema di Cassazione ha deciso di annullare la condanna di Cateno De Luca per diffamazione contro Vincenzo Barbaro. La condanna era stata emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. La sentenza riguarda un procedimento legale in cui De Luca era stato condannato per aver diffamato Barbaro. La decisione della Cassazione ha quindi modificato il precedente esito del processo.

Il verdetto della Corte Suprema. Disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che dovrà ora procedere a un nuovo giudizio La Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva condannato Cateno De Luca per diffamazione nei confronti dell'ex Procuratore Generale di Messina, Vincenzo Barbaro. Lo rende noto, in una nota stampa. l'avvocato Carlo Taormina. In primo grado, De Luca era stato condannato a otto mesi di reclusione e al risarcimento dei danni. Successivamente, la Corte Reggina aveva riformato la sentenza, escludendo il risarcimento e applicando una modesta pena pecuniaria.