Strage di Erba Rosa Bazzi a processo per diffamazione | ma il reato rischia la prescrizione

Il prossimo 18 maggio, Rosa Bazzi si presenterà di nuovo davanti a un giudice nell'ambito di un procedimento per diffamazione. La donna, condannata all’ergastolo insieme a Olindo Romano per la strage di Erba avvenuta nel 2006, è coinvolta in questa causa con l’accusa di aver diffuso affermazioni diffamatorie. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Tornerà davanti a un giudice il prossimo 18 maggio Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo insieme a Olindo Romano per la strage di Erba del 2006.Questa volta l’appuntamento è al tribunale di Monza, dove dovrà rispondere di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Castagna, familiare di tre.🔗 Leggi su Quicomo.it

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